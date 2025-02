Inter-news.it - L’erede di Acerbi è sul taccuino dell’Inter: ecco quanto costa! – TS

Leggi su Inter-news.it

Il futuro di Francescoall’Inter sembra ormai segnato: la sua sua situazione si protrarrà tale fino a giugno, dove le strade poi dovrebbero dividersi. C’è un nome su tutti per prenderne l’eredità.SOSTITUTO –di, che scadrà nel 2026 ma che in estate potrebbe già lasciare l’Inter, parlerà olandese. Sì, perché il profilo che piace più di tutti a Piero Ausilio e Dario Baccin è quello di Sam Beukema. Il difensore del Bologna, connazionale di Stefan de Vrij (che dovrebbe rinnovare il suo contratto in estate), è l’indiziato principale per diventare il nuovo pilastro della difesa nerazzurra. Un reparto, come il centrocampo, che urge di maggior freschezza. Il classe 1998 è cresciuto tanto al Bologna e adesso è arrivato il momento di lasciare la comfort zone felsinea per misurarsi con palcoscenici ancor più importanti e prestigiosi.