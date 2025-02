Ilfattoquotidiano.it - Leo allontana ancora il taglio Irpef al ceto medio: “Non mi impegno sui tempi”. Il nodo risorse e l’incrocio col contrasto all’evasione

“Sicuramente,permettendo, quest’anno un’attenzione riconoscibile credo che vada data al“. Così Giorgia Meloni, nella conferenza stampa del 9 gennaio, prometteva per il 2025 la riduzione delle tasse per chi ha redditi fino a 50mila euro circa, più volte ventilata ma mai realizzata. Tra crescita stentata e flop del concordato preventivo biennale, la caccia alle coperture si sta però rivelando più complicata del previsto. Tanto che il viceministro con delega al fisco Maurizio Leo non se la sente di prendere impegni. Parlando a Telefisco del Sole 24 Ore, alla domanda sulle probabilità di undell’alentro fine anno ha risposto di non potersi “impegnare sui” perché “dobbiamo essere prudenti sui conti”.Per ridurre l’aliquota mediana dal 35 al 33% servono 2,5 miliardi e altri 1,5 ne occorrerebbero per allargare lo scaglione a cui viene applicata alzando la soglia da 50mila a 60mila euro, altra suggestione evocata in molte occasioni da Leo.