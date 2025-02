Lanazione.it - “L’elica gli è caduta addosso all’improvviso”. Operaio morto a Genova, il racconto del collega

Leggi su Lanazione.it

, 5 febbraio 2025 – “ha perso l’equilibrio e gli è.” E’ il drammaticodeldi Lorenzo Bertanelli, l’di 36 anni originario di Massain un tragico incidente sul lavoro nel porto di. "All'improvviso - ildell'sopravvissuto - l'elica ha come perso l'equilibrio ed è scivolata. Ha colpito Lorenzo e sfondato l'impalcatura. Il mioè precipitato e l'elica gli è." Le indagini sulla tragedia Per Lorenzo non c’è stato scampo., dal peso di circa 2 tonnellate, lo ha ucciso praticamente sul colpo. Ma ora la Procura divuol capire cosa sia andato storto e, soprattutto, accertare eventuali responsabilità. Per questo è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti.