Legnano incidenti in aumento | interventi sulle strade e nuovi limiti di velocità

, 5 febbraio 2025 – Malgrado il lavoro svolto per rendere più sicure le, limare idie operare sulla prevenzione, i dati del bilancio 2024 della polizia locale dimostrano uncomplessivo deglirilevati in città: da questo dato sarà necessario ripartire per un’ulteriore, approfondita analisi capace di identificarne le cause e porre rimedio. È questo uno degli aspetti emersi ieri in occasione della presentazione dei numeri dell’attività del corpo di viale Magenta, avvenuta alla presenza del comandante, Daniele Ruggeri, della vice, Rosa Potenza, del sindaco Lorenzo Radice e dell’assessore delegato, Anna Pavan. Nel 2024, infatti, il numero dirilevati è stato di 667, contro i 609 dell’anno precedente e i 573 del 2022: nel periodo precedente al 2020 questo dato aveva sempre oscillato tra quota 566 e 661.