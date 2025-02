Ilgiorno.it - Lecco, il cadavere ripescato nel lago è di un 45enne. Nessun segno di violenza

, 5 febbraio 2025 –disuldell'uomo di 45 anniieri sera sulla sponda lecchese deldi Como. Il corpo delè stato così restituito ai familiari senza che ne sia stata disposta l'autopsia. Si presume sia caduto e sprofondato in acqua in seguito ad un malore, oppure per un gesto estremo volontario. Dovrebbe invece essere stata esclusa l'ipotesi di un delitto. A lanciare l'allarme, ieri pomeriggio, un passante che stava fumando una sigaretta sulla piattaforma galleggiante alla Malpensata, sul lungodi. Ha scorto sotto la griglia della zattera una sagoma di un uomo, ormai. Sul posto sono subito arrivati i sanitari di Areu con i vigili del fuoco della squadra nautica, i militari della Guardia costiera e gli agenti della Polizia di Stato.