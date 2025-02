Ilfoglio.it - Leavitt denuncia gli sprechi woke dell’UsAid, senza parlare degli aiuti ai paesi in difficoltà

Leggi su Ilfoglio.it

“Queste sono alcune delle assurde priorità su cui ha speso i soldi l’UsAid: 1 milione e mezzo di dollari per politiche di inclusione in Serbia, 70 m. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti