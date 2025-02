Iodonna.it - Leader spirituale dei musulmani ismailiti e noto imprenditore, è morto a Lisbona all'età di 88 anni. Il suo nome è indissolubilmente legato alla Sardegna

Principe,, ma anche grande visionario che, colpito dbellezza di una terra rude e incontaminata, volle trasformarla in un luogo dove la natura e il lusso riuscissero convivere. Se poi ci sia riuscito, non tutti sono d’accordo. È, all’età di 88, l’Aga Khan IV, il creatore della Costa Smeralda in, un progetto ambizioso che avrebbe cambiato per sempre il volto di questa regione. Inscoperta dei nuraghi con l’intelligenza artificiale X Addio all’Aga Khan, l’uomo che fece conoscere laUn autentico colpo di fulmine per il principe Kar?m al-Husayn?, questo il suo vero, che rimase incantato dperfezione che risultava dall’insieme dei colori intensi del mare, delle rocce granitiche e della macchia mediterranea.