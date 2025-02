Lanazione.it - Le vittime di furti all’incontro con Marcheselli

AREZZOUn incontro tradie rapine. Lo ha organizzato la psicoterapeuta, membro della Camera di Commercio di Arezzo ed esponente di Confcommercio, Elisaall’indomani del furto subito nella sua abitazione. Appuntamento giovedì 13 alle 21, in viale San Rocco 24. "Sarà un incontro tra persone che hanno voglia di parlare di soluzioni concrete da mettere in campo" spiega. "Dopo l’assalto alla mia abitazione, nella stesa serata ci sono stati altri quattro colpi a Lucignano – racconta.- Dall’inizio dell’anno sono stati almeno venti, alcuni con aggressioni". E continua: "Non ci sentiamo sicuri. La mia storia è solo una voce fra tanti episodi, alcuni più gravi. Ci sono persone anziane che hanno subito aggressioni e che adesso non vogliono più stare soli in casa".