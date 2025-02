Sport.quotidiano.net - Le ultimissime dal Viola Park. Iella viola, fermo anche Adli. Ma Cataldi rientra in gruppo

L’ultimo acciaccato di casa Fiorentina di cui, a sorpresa, ha dato conto Palladino è, che ha rimediato una botta alla caviglia e fino all’ultimo resterà in dubbio in vista della gara con l’Inter. Un bel guaio per il tecnico che non avrà tre dei centrocampisti reperiti sul mercato (Folorunsho, Fagioli e Ndour) e dovrà pure fare i conti con le non perfette condizioni di. Che tuttavia, da ieri, èto ine proverà a partire dall’inizio. Stesso discorso per Colpani, che sta meglio e figurerà tra i convocati. Per il resto l’undici anti-Inter sarà disegnato, più che dalle logiche tattiche, in base a quelle burocratiche e cliniche. Due le ipotesi: la conferma del 4-2-3-1 o il ricorso al 4-4-1-1 visto nei secondi tempi con Lazio e Genoa (in quel caso uno tra Moreno e Comuzzo sarà adattato a fare il terzino con Dodo a centrocampo).