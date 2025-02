Quotidiano.net - Le tabelle dell’assegno unico 2025: ecco tutti gli importi e gli aumenti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 febbraio– L’Inps ha pubblicato lecon gliper il, per l’Assegnouniversale, che dal primo marzo del 2022 ha sostituito gli assegni familiari che, sono a quel punto, erano riservati solo ai lavoratori dipendenti e che invece oggi, in base al valore dell’Isee, spettano ai cittadini con figli a carico. GliDomanda e rinnovo Gliin base all’Isee Lein Pdf Quando scattano gliUlterioriGliOgni anno infatti le cifresono adeguate “alle variazioni dell'indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, spiega l’Inps nella circolare pubblicata il 4 febbraio. In particolare nel 2024 la variazione percentuale, calcolata dall'Istat, è stata pari a +0,8%.