Le stragi nazifasciste oltre l’accordo di Bonn | La Germania paghi per i crimini di guerra

Empolese Valdelsa, 5 febbraio 2025 – Il cammino verso la giustizia è iniziato. Le sentenze, una dopo l’altra, stanno inchiodando laalle proprie responsabilità ricostruendo il dramma di tanti italiani trucidati dalla mano nazifascista. Il cammino verso la giustizia è iniziato, sì. Ma a pagare per iditedeschi sono, al momento, gli italiani stessi con fondi del Ministero delle finanze. Un paradosso che potrebbe essere risolto soltanto attraverso "un tavolo di confronto tra i ministri degli Esteri dei due Paesi con uno sforzo diplomatico sicuramente non semplice ma neppure impossibile". L’avvocato Diego Cremona lo crede e lo spera, anche e soprattutto per chi è rimasto sulla Terra a piangere quelle vittime innocenti (in tanti gli eredi da lui assistiti in tutta la Toscana eche hanno intentato causa per accedere ai ristori ad hoc previsti con il ’fondo Draghi’ vincendo in primo grado, ndr) e che sta aspettando da 80 anni un gesto, un segno, una vittoria davanti intanto al tribunale degli uomini.