Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 5 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. ARIETE Il giorno promette molto bene. Calore umano nei rapporti personali, comunicativa nel lavoro e nelle discussioni di affari. Avrete la stima dei superiori, collaboratori, dipendenti. Tutto bene? Siete troppo sensibili, cosi vi rende Marte, il rischio è che questa sensibilità venga scambiata per debolezza. In amore è abbastanza facile sfruttarvi, ma è pur sempre un grande amore. Siate meno appariscenti e più profondi. TORO Una vita di successo, quando Urano e Saturno si pongono in un certo angolo del cielo, come nel vostro caso. Il primo propizia tutta una serie di incontri, che portano delle opportunità; il secondo dà un'incredibile resistenza alle pressioni dell'ambiente.