Lanazione.it - Le stalker al San Donato, madre e figlia ricoverate. La vittima: “Odissea finita”

Badia Prataglia (Arezzo), 5 febbraio 2025 – “Finisce un supplizio, ricomincio a vivere”. Tira un sospiro di sollievo Fabio, il figlio e fratello delle due donne di Badia Prataglia che per anni hanno preso di mira un’intera comunità, per poi concentrarsi sul camionista di Borello, Paolo Zignani. Una boccata di ossigeno alla notizia del loro ricovero nel reparto di psichiatria del Sansono stateieri mattina per un accertamento sanitario obbligatorio, misura richiesta dal sindaco di Poppi Federico Lorenzoni, che nei giorni scorsi aveva riunito un tavolo tecnico in Comune, con l’Asl e i servizi sociali per affrontare il caso che ha portato il paesino di Badia Prataglia sotto i riflettori. Si tratta di un accertamento sanitario obbligatorio, richiesto da un medico nei confronti di una persona per la quale si abbia il fondato sospetto di alterazioni psichiche da rendere urgente un intervento terapeutico e che rifiuti ogni contatto con il medico.