Movieplayer.it - Le riprese di Shrinking 3 stanno per iniziare: Christa Miller aggiorna i fan con un video

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceha annunciato su Instagram che ledella stagione 3 dipera Los Angeles. Ledi3, la prossima stagione della serie Apple TV+ con star Harrison Ford e Jason Segel,per, nonostante gli incendi che hanno colpito Los Angeles nel mese di gennaio.ha infatti condiviso un post su Instagram per annunciare il ritorno sul set. Un importante ritorno sul set L'attrice ha rivelato che la serie non cambierà location, nonostante la distruzione avvenuta alcune settimane fa in molte aree della città.ha spiegato: "La prossima stagione iniziamo a girare la terza stagione dia Los Angeles, nel cuore di Pasadena, ed è un .