Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 febbraio: la rassegna stampa

Leggi su Tg24.sky.it

La tensione nel governo sul caso migranti, la vicenda Almasri con Nordio e Piantedosi cheriferiscono in Aula, l'incontro tra Trump e Netanyahu e la strage in un campus in Svezia che ha causato diversi morti. Questi alcuni dei temi principali presenti sulledeiin edicola