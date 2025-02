Quifinanza.it - Le pensioni dei dipendenti pubblici: come funzionano

La pensione di vecchiaia contributiva è una prestazione previdenziale che consente ai lavoratori di accedere al trattamentostico al raggiungimento di specifici requisiti anagrafici e contributivi. Per i, le condizioni per ottenere questa pensione sono state uniformate a quelle del settore privato, con alcune particolarità.Requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva:I requisiti fondamentali per poter avere accesso alla pensione di vecchiaia contributiva per isono del tutto similari a quelli di tutti gli altri:Età anagrafica: 67 anni per uomini e donne.Anzianità contributiva: almeno 20 anni di contributi versati.Importo minimo della pensione: per i lavoratori con contribuzione successiva al 1° gennaio 1996, l’importo della pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.