Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Smith è tornato. Uglietti: un tuffo decisivo. Cheatham inverte la rotta del match

Jaylen BARFORD (31 minuti, 2/6 da 2, 1/4 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 5 assist, 8 punti) Non sarà l’americano più talentuoso visto a Reggio, ma quando gioca queste partite ci piace tanto. Non si demoralizza quando il tiro non lo premia e si mette al servizio del gruppo con lucidità e solidità difensiva. Voto 6.5 Cassius WINSTON (22 minuti, 2/4 da 2, 1/4 da 3, 4/7 ai liberi, 1 rimbalzo, 7 perse, 5 assist, 11 punti) Al rientro non è al meglio, ed è molto più croce che delizia, con una caterva di palle perse. Ma nel supplementare è fondamentale. Voto 6.5 Mouhamed FAYE (21 minuti, 4/7 da 2, 0/1 ai liberi, 8 rimbalzi, 1 persa, 2 stoppate 8 punti) Sotto i tabelloni, oltre a catturare rimbalzi, intimidisce dall’inizio alla fine e sporca tanti palloni. Prestazione solida e matura Voto 7 Stephane GOMBAULD (19 minuti, 2/3 da 2, 2/3 da 3, 5 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 1 stoppata, 10 punti) Si rende estremamente utile nella prima metà di gara, quando Reggio fatica a trovare il bandolo della matassa.