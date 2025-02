Quotidiano.net - Le Monde denuncia l'espulsione del corrispondente a Mosca Benjamin Quénelle

Leggi su Quotidiano.net

Lel'"mascherata" del suo, il cui accredito stampa è stato appena "annullato" dalle autorità russe. "Questa revoca del diritto di esercitare la nostra professione (in Russia, ndr) è senza precedenti", ha deplorato il direttore di LeJérôme Fenoglio in un editoriale in francese e russo. "Questa decisione arbitraria costituisce un nuovo ostacolo alla libertà di informazione nel Paese", ha aggiunto.