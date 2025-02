Le formazioni confermate come i cannonieri mirano al ritorno della seconda gamba nella semifinale di Carabao Cup

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-05 21:08:00 Ecco quanto riportato poco fa:L’Arsenal deve ribaltare un deficit di due goal contro il Newcastle se devono raggiungere la finaleCoppa.The Gunners Trail per 2-0 dallala primadel mese scorso dopo che Alexander Isak e Anthony Gordon hanno dato a The Eddie Howe’s Magpies un vantaggio dominante primapartita di stasera a St James ‘Park.Gli uomini di Mikel Arteta entrano tuttavia in buon umore dopo la loro demolizione per 5-1 di Manchester City nel fine settimana, con Newcastle che cerca di rimbalzare da una sconfitta per la casa per 2-1 a Fulham.Il Newcastle ha persofinale di questa competizione due anni fa e non ha vinto un trofeo per 75 anni, mentre l’Arsenal è a caccia solo del loro secondo pezzo di argenteria principale sotto Arteta.