Linkiesta.it - Le cose da sapere prima di comprare una tavoletta di cioccolato

Leggi su Linkiesta.it

È specialty come il caffè, dipende dal terroir come il vino, se è in alta percentuale non ha per forza un miglior sapore né una più alta qualità. Insieme a due giovani produttori di una grande famiglia delitaliano abbiamo provato a sfatare tanti dei falsi miti che circolano attorno a uno dei prodotti più amati della pasticceria, scoprendo che, come per quasi tutti i cibi, c’è tanto da, oltre alle nostre poche certezze. Ecco i nostri nove punti, per sceglierlo e mangiarlo con maggiore consapevolezza.Criollo, trinitario e forasteroIl cacao si differenzia per origine ma anche per varietà. Il Criollo è la varietà più pregiata e nasce da una pianta molto fragile e sensibile agli attacchi dei parassiti, perché mai ibridata e quindi meno resistente: per questo il Criollo è un prodotto raro e dalle rese bassissime, molto più costoso della varietà Forastero, largamente il più diffuso: il novanta per cento delche mangiamo è prodotto con questa varietà.