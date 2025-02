Quifinanza.it - Le città più inquinate d’Italia, la nuova classifica di Legambiente

L’Italia fatica a respirare, ancora. E la corsa contro il tempo è già iniziata. I dati appena pubblicati danel suo report Mal’Aria relativo al 2024 dicono chiaramente che la riduzione dell’inquinamento procede a rilento e troppesono lontane dagli obiettivi da raggiungere. In gioco non c’è solo l’ambiente, ma anche la salute e l’economia. Vediamo i dati e qualisono messe peggio.Inquinamento in Italia, come siamo messiOggi l’inquinamento è la prima causa ambientale di morte prematura in Europa, con circa 50mila morti premature solo nel nostro Paese. In occasione dell’avvio della campagna itinerante2030,ha diffuso il report “Mal’Aria di2025” sull’inquinamento in Italia. E la situazione è allarmante.Per dare un dato, il 97% dellemonitorate supera i limiti dell’Oms per il PM10 (le polveri sottili inquinanti presenti nell’aria che respiriamo) e il 95% quelli per l’NO2, cioè il biossido di azoto, gas irritante per l’apparato respiratorio e per gli occhi.