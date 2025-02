Lanazione.it - Le Chiavi della Città, il 6 febbraio una giornata di ascolto

Firenze, 52025 - “Un'occasione unica per esplorare le prospettive future de Leattraverso una discussione tra tutti gli attori del mondoscuola e i referenti delle associazioni, sulle linee guida 2025-27”. Con queste parole l’assessora all’educazione Benedetta Albanese presenta “La Bussola verso Ledel domani”, unadi tavoli di lavoro organizzata per il 6all’Istituto degli Innocenti dall’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze con la Direzione Istruzione – Ufficio Progetti Educativi e Comunicazione, per ascoltare e sviluppare, insieme al mondoscuola, le linee di indirizzo utili per la scelta dei nuovi percorsi educativi extrascolastici rivolti ai servizi per nidi d’infanzia, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, ai Centri di Formazione Professionale e ai Cpia del territorio fiorentino.