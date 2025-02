L’e-Brt arriva in orario | il cantiere corre primi bus in corsia il 1 luglio 2026

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo-Verdellino. L’obiettivo non è sostituire il treno, ma creare un rapido collegamento su un’asse strategico per l’hinterland di Bergamo. Una linea che insiste su punti di attrazione vitali: le due sedi di UniBg in via dei Caniana e a Dalmine, il Kilometro Rosso, ma anche i centri abitati di Lallio e Verdellino.Sarebbe impensabile pensare il contrario: il trasporto su binario porta un pendolare da Verdellino a Bergamo in soli 6 minuti, mentre per la nuova linea e-Brt sono stimati circa 22 minuti di pernza da Dalmine al capoluogo. Tuttavia, gli studi effettuati da Atb prevedono che il nuovo collegamento possa intercettare una considerevole fetta di utenza interessata a muoversi lungo la tratta.Nel frattempo i lavori proseguono secondo il cronoprogramma: il piano ha già raggiunto il 30% di realizzazione, con dieci cantieri aperti contemporaneamente per rispettare i tempi previsti.