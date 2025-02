Lanazione.it - Le auto, il lavoro e il suo cane Aron. Lorenzo Bertanelli, chi era l’operaio morto a Genova

Massa, 5 febbraio 2025 – La passione per i motori, quella per il suo– meccanico navale – ed un amore sconfinato per il suodi 36 anniin un tragico incidente sulnel porto dimentre era impegnato nella riparazione di una imbarcazione in Ente Bacini. Con lui c’era un altro operaio che si è salvato ma è stato portato all’ospedale San Martino in stato di choc. Tragica dinamica dell'incidente In base a quanto ricostruito, dall’imbarcazione si sarebbe staccata un’elica rotante che lo ha colpito in pieno senza lasciargli scampo. Ilera stato affidato dalla società Amico & Co a due ditte specializzate nella manutenzione di questo tipo di impianti: la Voith Turbo s.r.l., che svolge anche l’assistenza ufficiale del costruttore (Voith), e la ditta toscana Mecline s.