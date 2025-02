Ilgiorno.it - Le archistar Boeri e Zucchi davanti ai giudici per il caso Beic: “Nessun patto occulto tra di noi”

Milano – “Ha vinto il progetto migliore”. “favoritismo, né accordi illeciti, ma progetti valutati in forma anonima e possibili conflitti di interessi non segnalati perché le regole della gara prescrivevano di farlo solo per rapporti di collaborazione economica in corso”. E ancora aggiungono che se anche sapevano, come previsto, i nomi dei partecipanti, ogni valutazione, a prescindere da tutto, è stata fatta in base al valore dei lavori che “meritavano di più”. Si sono difesi così i due architetti di fama internazionale Stefanoe Cino, per i quali la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari. Entrambi si sono difesi presentando memorie al gip sulla presunta turbativa d’asta nel concorso sulla progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura (). “Ho esposto al giudice le mie considerazioni sui fatti contestati e attendo con fiducia le sue valutazioni”, si è limitato a dire, noto in tutto il mondo per il Bosco Verticale, dopo il faccia a faccia col giudice Luigi Iannelli e assistito dagli avvocati Francesco Mucciarelli e Marta Lanfranconi, alla presenza dei pm Paolo Filippini e Giancarla Serafini.