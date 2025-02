Ilrestodelcarlino.it - Lavori del tram, si rompe una tubatura: le abitazioni di tutta la zona restano senz’acqua

Bologna, 5 febbraio 2025 – Cantiere del, con isiunadell’acqua: disagi in tutto il quartiere per sei ore. Il guasto si è verificato alle 18.30 del pomeriggio di ieri in via Emilia Ponente. Uno dei tubi è stato spezzato durante gli interventi che sono in corso per la realizzazione del. Ledellasono rimastedal pomeriggio a notte fonda. Hera fa sapere che l’intervento di riparazione è stato avviato subito e si è concluso alle 2 di questa notte. Il servizio è stato ripristinato e la situazione è tornata rapidamente sotto controllo.