Lavoratori in piazza a Bruxelles | Il Green Deal non può ignorare l’industria e il lavoro

Diverse migliaia didei settori metalmeccanico, siderurgico, chimico, farmaceutico, tessile ed energetico hanno manifestato oggi in unaa pochi passi dal Parlamento europeo e dalla Commissione, per chiedere una revisione delche tenga conto delle esigenze di tutela dell’occupazione e contrasti il rischio di deindustrializzazione in Europa. La protesta, organizzata da IndustriALL-Europe, la Federazione Europea dei sindacati del, ha visto la partecipazione di delegazioni sindacali da tutta Europa, tra cui le italiane Fiom, Filctem (Cgil), Uilm, Uiltec (Uil), Femca e Fim (Cisl). Inerano presenti anche europarlamentari italiani del Pd, del M5S e dell’Alleanza Verdi Sinistra, a sostegno delle rivendicazioni dei.Le ragioni della protestaI sindacalisti hanno sottolineato l’importanza di una politica industriale europea che accompagni la transizione verde e digitale, prevenendo gli effetti negativi sule sui ceti meno abbienti.