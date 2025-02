Anteprima24.it - Lavoratori dei Consorzi Rifiuti: una vertenza nata male e finita peggio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dato ragione agli ex dipendenti deiBn1, Bn2, Bn3 e all’avvocato Pasquale Biondi.Quattro sentenze a favore per i 29e l’Italia è stata condana Strasburgo per risarcire i danni materiali e morali. Un riconoscimento dovuto a queiper corrispondere un risarcimento per l’equo processo e l’applicazione di tutte le sentenze emesse dai tribunali italiani.Una storia lunghissima per queiche in passato hanno avviato battaglie molto lunghe talvolta ancora dure incatenandosi dinanzi la Prefettura, o salendo sulla gru di un cantiere in piazza Duomo o salendo sui tetti delle istituzioni. A fine gennaio questa sentenza che potrebbe aprire uno scenario diverso. Ma solo teoricamente però.