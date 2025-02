Lavoratori da tutta Europa a Bruxelles | correggete il Green Deal

Leggi su Ildenaro.it

, 5 feb. (askanews) – Diverse migliaia didell’industria metalmeccanica e siderurgica, chimica e farmaceutica, tessile e dell’energia, hanno manifestato oggi a, in una piazza a poche centinaia di metri dal Parlamento europeo e dalla Commissione, per chiedere una correzione di rotta nelche tenga più in conto le loro esigenze di conservare il lavoro, e che investa di più, anche con più fondi pubblici, per scongiurare la deindustrializzazione in. E per esigere una vera e propria politica industriale europea che accompagni la transizione verde e digitale, prevenendone i possibili effetti negativi e ingiusti sul lavoro e sui ceti meno abbienti. La manifestazione era stata organizzata da IndustriALL-Europe, la Federazione Europea dei sindacati dell’industria.