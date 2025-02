Lettera43.it - Laura Valente, chi è la moglie di Kekko Silvestre dei Modà

Leggi su Lettera43.it

guiderà iper la quinta volta sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2025. La band andrà a caccia del successo – solo sfiorato nel 2011 con il secondo posto di Arriverà in coppia con Emma – con la canzone Non ti dimentico, brano che racconta di un amore sconfitto da rimorso e orgoglio. Al suo fianco, come sempre, ci sarà sicuramente anche la, che ha sposato nel 2021 dopo 23 anni di fidanzamento e di convivenza. La coppia ha una figlia, Gioia, nata nel 2011, di cuicondivide sui social diversi momenti felici tra scuola e famiglia.Chi è, che ha aiutatodurante la depressionecon la(Chi).Lontana dal mondo dello spettacolo,ha sempre cercato di tenersi in disparte e fuori dalla vita pubblica del marito.