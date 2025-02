Ilfattoquotidiano.it - “Laura Bonafede ha aderito senza riserve all’associazione mafiosa”: le motivazioni della condanna dell’amante di Messina Denaro

“Ha“, e “deve ritenersi definitivamente accertato” che “ha consapevolmente preso parteCosa nostra, capeggiata” da Matteo. Così scrive il giudice Paolo Magro, che lo scorso 4 novembre, hato la maestra di Castelvetrano e amante del boss,, a 11 anni e 4 mesi. Sono state depositate lesentenza, nelle quali il giudice ripercorre le condottestorica di: “Eravamo una famiglia”, si legge in uno dei pizzini trovati dopo la cattura del boss. E poi in altri: “Mi manca tutto. Anche guardare un film assieme”. La donna era stata “legata al latitante – riporta il giudice nelle– da un lungo rapporto che trova origine già nel 1996”.Poi per qualche anno erano stati come una famiglia, appunto, un periodo tuttavia interrotto dall’esigenza di misure più stringenti per sfuggire alle forze dell’ordine.