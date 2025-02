Laspunta.it - Latina, Ciolfi: “Poltronifici, gestione dei rifiuti e appalti sul verde pubblico il motivo del contendere.”

“Il canovaccio di questo centrodestra è sempre lo stesso: si affida uno studio a uno specialista, a spese dei cittadini, affinché possa confermare decisioni già prese da pochi per poi calarle dall’alto”.E’ quanto afferma il capogruppo del M5S, Maria Grazia, sul metodo utilizzato dalla maggioranza anche per quanto concerne il servizio di igiene urbana.La consigliera si riferisce alla delibera con cui la giunta Celentano ha dato mandato al dipartimento Ambiente di avviare un’analisi tecnico-amministrativa al fine di scegliere la forma migliore per gestire il servizio. Maria Grazia“Un modo di operare già visto per altre questioni delicate, cui si ricorre per zittire l’opposizione e giustificare scelte discutibili, lontane dall’interesse collettivo” stigmatizza, citando ad esempio l’incarico per la due diligence su ABC e quello per la costituzione di parte civile del Comune nel processo sul fallimento dellaAmbiente.