Romadailynews.it - Latina: accoltellarono 3 ragazzi durante rissa nella zona dei pub, 3 persone arrestate

Leggi su Romadailynews.it

Lo scorso 23 novembre avevano accoltellato 3 giovani, tra cui un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito, nel corso di unascoppiatadei pub di. Per questo, la polizia di Stato ha eseguito questa mattina le misure di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice presso il tribunale di, su richiesta della Procura, a carico di 3 giovani, di eta’ compresa tra i 18 e i 19 anni, accusati a vario titolo di tentato omicidio plurimo. Altre 13sono invece indagate peraggravata plurima. Per le 16coinvolte, tutte incensurate, e’ stato inoltre disposto il cosiddetto Daspo Willy. I fatti risalgono allo scorso 23 novembre, quando intorno alle 23:30 c’era stato un violento scontro tradi due gruppi rivali, a cui avevano partecipato una decina di giovani.