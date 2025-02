Sport.quotidiano.net - L’Atalanta ha ‘mal di testa’: nel 2025 ssubisce tutti i gol nel gioco aereo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo – All’indomani dell’eliminazione dalla Coppa Italia, dopo la sconfitta casalinga 0-1 contro il Bologna,si rammarica per l’ennesimo gol preso su palla inattiva. Una settimana fa a a Barcellona il gol di testa di Araujo da corner, sabato contro il Torino la rete di Maripan sempre di testa da punizione e ieri sera un gol fotocopia, ancora da punizione, ancora di testa, del rossoblu Castro. A gennaio contro il Napoli un altro gol decisivo di testa, di Lukaku, non su calcio da fermo, ma da cross, contro la Juventus da punizione il colpo di testa di Kalulu finito sul palo e poi rimbalzato sulla linea, con un gol evitato per millimetri, mentre contro l’Inter in Arabia il gol di Dumfries è arrivato da corner. “Adesso sono tre partite di fila che subiamo da calcio piazzato.