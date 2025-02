Cultweb.it - L’aspirina è rischiosa? Milioni di persone sbagliano a prenderla

Per decenni, si è creduto che un’aspirina al giorno potesse proteggere da infarti e ictus, ma ora questa idea è stata smentita. Le nuove ricerche mostrano che per gli adulti sani sopra i 60 anni, i rischi superano i benefici, eppure molti continuano ad assumerla senza un reale bisogno. Un recente sondaggio ha rivelato che quasi la metà degli adulti americani crede ancora nell’efficacia di questa pratica, ignorando i potenziali effetti collaterali.una vecchia confezione di Aspirine (fonte: Unsplash)è un potente anticoagulante, il che significa che aiuta a prevenire la formazione di coaguli nel sangue, riducendo il rischio di infarti e ictus. Tuttavia, questo effetto può anche causare seri problemi, come emorragie gastrointestinali o cerebrali. Nel 2019, l’American Heart Association e il College of Cardiology hanno aggiornato le linee guida, sconsigliando l’uso quotidiano del farmaco negli adulti sani sopra i 70 anni.