Larissa Iapichino torna in pista | l’esordio stagionale domenica a Padova

Inizia dal Palaindoor dila stagione di: la lunghista azzurra ha scelto il palazzetto veneto per fare il suo debutto nel nuovo anno. Prima uscita agonistica del 2025, quindi, per la classe 2002, reduce da un 2024 strepitoso in cui non solo ha vinto la medaglia d’argento agli Europei di Roma, in cui ha fatto segnare il primatocon 6,94 metri, ma si è imposta anche nella finale della Diamond League (6,80), in quella che è stata la sua ultima gara dell’anno, ormai quasi cinque mesi fa. Non solo, perché a Parigi l’azzurra ha sfiorato il podio olimpico, terminando quarta ad appena nove centimetri dal bronzo.– Foto Scott Boulton/SIPA/2407211125riparte da: obiettivo Europei di Apeldoorn, quindi, ha scelto la tappana per ripartire, nell’ambito di una gara a inviti inserita nel programma dei consueti meeting del weekend al Palaindoor.