«L'approccio con il Qatar deve cambiare. Trump trovi il coraggio di farlo»

Il prossimo 7 febbraio sarà il 27° anniversario della creazione del Middle East Media Research Institute (MEMRI) Da anni MEMRI è uno strumento unico nella lotta contro il fondamentalismo islamico. Abbiamo parlato con Yigal Carmon, presidente e fondatore del MEMRI e ex consigliere per l'antiterrorismo di due primi ministri israeliani, Yitzhak Shamir e Yitzhak Rabin.Come le venne in mente di creare una piattaforma di questo tipo e come è cambiato il vostro lavoro?«Quando terminai il mio pluridecennale servizio dell’intelligence militare israeliana, mi resi conto che le persone non sapevano che cosa stesse accadendo nel mondo. Il motivo non era legato al fatto che non avessero accesso a materiale segreto, ma che non conoscevano ciò che era già disponibile nel materiale open source (ovvero mass media, social media, ecc.