Screenworld.it - Lanterna Verde: La luce nell’oscurità dell’universo DC

Leggi su Screenworld.it

Nel giorno più splendente, nella notte più profonda nessun malvagio sfugga alla mia ronda. E colui che nel male si perde, si guardi dal mio potere, ladi.Queste parole, che vengano pronunciate da Sheldon Cooper o da uno dei più iconici eroiDC, racchiudono l’essenza di un personaggio che ha illuminato le pagine dei fumetti per decenni., con il suo anello alimentato dalla volontà, è più di un semplice supereroe: è un simbolo di speranza, di coraggio e di determinazione. Insomma, un anello per trovarli. Un anello per scovarli e allaincatenarli.Un’icona che, lontana dalla pressione della trinità o dai fasti di Sogno e dintorni, ha saputo raccontare tutte le sfaccettature del mondo supereroistico: dalla giustizia al dolore, dai dubbi alle domande sugli eroi, fino all’oscurità che attraversa il mondo fumettistico da Moore e Miller fino agli eroi in crisi di Tom King.