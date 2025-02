L’angolo di Milano dove è vietato prendere il gelato dopo le 22 | Assurdo a un metro da qui tutto è aperto – L’intervista

Leggi su Open.online

Nel cuore di, lungo corso Garibaldi, c’è un’area in cui,le 22, èvendere cibo e bevande da asporto, inclusi ile l’acqua. Un’ordinanza sindacale in vigore dal 2021 ha imposto questa restrizione su un tratto specifico della strada, compreso tra via della Moscova e via Marsala, oltre che su largo La Foppa. Tra i commercianti colpiti c’è Roberto Cassina, proprietario della gelateria Icebound, che si dice esasperato da una misura che ritiene «ingiusta e dannosa» per la sua attività. L’ordinanza è nata a seguito di una sentenza del Tar della Lombardia, che ha riconosciuto le lamentele di alcuni residenti sull’inquinamento acustico provocato dalla movida. Il tribunale ha ordinato al Comune didi adottare misure per contenere il rumore, ma secondo Cassina la risposta dell’amministrazione è stata eccessiva e penalizzante solo per pochi commercianti: «Siamo solo sette locali in tuttaa subire questa restrizione.