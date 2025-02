.com - L’ambizione saudita riprende quota

Leggi su .com

Nel cuore del deserto, un titanico progetto architettonicovita dopo anni di silenzio. La Jeddah Tower, destinata a diventare il grattacielo più alto del mondo, rinasce dalle sue fondamenta come simbolo dell’inarrestabile ambizione del Regno dell’Arabia. Un colosso di vetro e acciaio che, una volta completato nel 2028, si eleverà per oltre 1.001 metri nel cielo del Mar Rosso, superando di 173 metri l’attuale detentore del record, il Burj Khalifa di Dubai.Un’odissea architettonicaLa storia della Jeddah Tower è intrisa di drammatiche pause e ripartenze. Concepita nel 2011 dallo studio americano Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, gli stessi visionari dietro al Burj Khalifa, la costruzione iniziò nel 2013 con aspettative titaniche. Il progetto, inizialmente noto come Kingdom Tower, rappresentava la materializzazione del sognodi primeggiare nell’architettura mondiale.