L’allenatore dei capi Andy Reid afferma che non andrà in pensione dopo quest’anno

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-04 17:33:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:ha detto ai membri dei media il 3 febbraio che non ha intenzione di ritirarsi presto. Durante la serata di apertura del Super Bowl LIX, quando gli è stato chiesto se avrebbe riagganciato il suo foglio di gioco se i Chiefs avessero vinto la grande partita di domenica,ha detto: “Ah no, non ci sono ancora, no . non mi sto ritirando”ha aggiunto che non confronta la sua età (66) con l’età dell’ex allenatore di Tampa Bay Buccaneers Bruce Arian quando ha vinto è diventato il più antico allenatore a vincere un Super Bowl a 68 anni.“Sì, non ci penso, ma Bruce era un grande allenatore”, ha detto. “Era anche un brav’uomo. Ma non lo sai. Mi sto godendo quello che sto facendo.