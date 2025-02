Lanazione.it - L’allarme della Venere Azzurra: "Tanti disagi, difficile fare bene"

"C’è un Palio nel Palio. Esiste un Palio del Golfo assoluto e un Palio del ’Golfetto’ di Lerici”, quello delle borgate fuori diga del versante di Levante, che ormai da anni competono solo per le ultime posizioni e non sono al livello di quelle del comune di Spezia e del comune di Porto. Si corre sapendo già di non poter vincere poiché sono troppe le difficoltà". Così il direttivoborgata, che evidenzia i. "Le differenze sono tante: dagli spazi dove potersi allenare che mancano, alla minore disponibilità economica. Dallo specchio acqueo non adatto agli allenamenti, alla difficoltà, perfino, di trovare parcheggio. La situazione è drammatica, speriamo che, per il prestigiosissimo centesimo Palio, vi sia un maggior impegno del Comune di Lerici nell’aiutare a risolvere i problemi, permettendo alle borgate ’fuori diga’ di primeggiare".