Lady Gaga lancia un incantesimo con «Abracadabra»

Presentata a sorpresa durante la serata dei Grammy,segna il definitivo ritorno dia quel pop che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Il nuovo singolo — estratto dall’album Mayhem, in uscita il prossimo 7 marzo — si presenta come un inno elettronico che fonde ritmi incalzanti con un’estetica gotico-surrealista. Con sonorità che richiamano la sua era The Fame Monster,è unsonoro che cattura e trascina l’ascoltatore in un universo di pura magia.Ad accompagnare la canzone, un video musicale che rappresenta un viaggio visivo ipnotico in cui la cantante si confronta con diverse versioni di sé stessa, in una coreografia curata da Parris Goebel. L’intera produzione si configura come un inno alla moda avanguardista, grazie alla collaborazione con stilisti emergenti e designer di nicchia, capaci di tradurre la visione artistica diin una serie di look tanto inquietanti quanto sofisticati.