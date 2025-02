Lortica.it - Ladro in azione nella notte a Frassineto: svaligiato laboratorio artigianale

scorsa, un furto ha colpito un, nel cuore della Valdichiana aretina. Il colpo è avvenuto alla “Giada Preziosi Srl”, situata nei pressi della SP 23 tra Rigutino e Montagnano, in un’area di campagna.Secondo le prime ricostruzioni, un uomo, con il volto coperto, si sarebbe introdottostruttura utilizzando una scala per raggiungere una finestra, rompendo il vetro per entrare. Una volta all’interno, ilha sottratto anelli e pendenti in argento, ottone e rame, per un valore stimato di circa 5.000 euro.Ilnon dispone di un sistema d’allarme, ma è sorvegliato da vigilanza e telecamere di sicurezza, che avrebbero ripreso l’intruso. È stato lo stesso titolare, residente sopra il, a notare movimenti sospetti e a sentire rumori insoliti.