Lanazione.it - L’addestratore dell’intelligenza artificiale: “Così combattiamo gli incidenti sul lavoro”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 febbraio 2025 - Sempre più robot, in futuro, opereranno in ambienti pericolosi al posto dell'essere umano. Ne è convinto Mario Puccioni, fiorentino, ceo e founder di Binoocle, startup innovativa di Firenze. Lei è un addestratore di intelligenza. Cosa fa esattamente? "Il nostro compito è insegnare alle macchine a riconoscere ciò che vedono o leggono. Funziona un po’ come con i bambini: se vogliamo che un’IA riconosca un operaio senza caschetto, dobbiamo mostrarle migliaia di immagini e indicare ogni volta se il caschetto è presente o meno. La macchina impara grazie a questi esempi, fino a diventare capace di distinguere in autonomia ciò che è corretto da ciò che non lo è". Quali sono i passaggi fondamentali per addestrare un’IA? "Il primo step è raccogliere dati, che siano immagini o testi.