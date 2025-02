Sport.quotidiano.net - Lacrime e gioia Santi: "Per la mia famiglia"

e gol. Gol eperCastro. Un gol che pesa e che riporta il Bologna in semifinale di Coppa Italia 26 anni dopo l’ultima volta. E’ festa sugli spalti, dove 1400 cuori rossoblù in delirio lo aspettano arrivare esultante nel settore ospiti e lo provano a tirare su di forza. Sono attimi di delirio e di, un groppo in gola lungo decenni, ripensando ai preliminari estivi persi col Pavia, con l’Aquila e col Cittadella, e a quella maledetta Coppa Italia ieri sera diventata tutt’ad un tratto un bel po’ più dolce. Grazie a(o per molti ormai ‘Toto’) e a quel pallone attaccato forte sul secondo palo, da bomber vero, anticipando il Rui Patricio dei tempi migliori, tornato a sfornare parate su parate e ad allungare la maledizione rossoblù. Ma il gol è arrivato, bellissimo, uno stacco volante che buca la rete e porta in volo Castro e il Bologna.