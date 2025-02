Ilrestodelcarlino.it - "La Yuasa Battery sta giocando ad alto livello"

Nella bolgia del PalaSavelli domenica scorsa è diventato top scorer di una gara intensa che alla fine ha premiato la suacon il successo al tie-break. E pensare che dopo qualche punto a rischiato di dover abbandonare definitivamente il campo per una distorsione alla caviglia. Dusan Petkovic ha messo a terra 29 punti nel successo contro Milano, conquistandosi con pieno merito il titolo di miglior giocatore di giornata. Sarebbe stata una beffa per lui un altro infortunio dopo i guai avuti nel corso della stagione, ma ora la sua presenza in campo è pesante come un macigno vero. "E’ stata un’emozione molto bella giocare davanti a un pubblico che spinge sempre in questa maniera. Siamo contentissimi di aver vinto contro una squadra fortissima come Milano che esprime un’ottima pallavolo.