La visione (e l’ascolto) del futuro. Gli occhiali per sentire meglio

di Riccardo JannelloROMAChissà se il domenicano pisano Alessandro Della Spina, che alla fine del XIII secolo inventò gli, si sarebbe mai sognato che il suo oggetto non solo diventasse la panacea per la vista, ma anche per l’udito, i due sensi con i quali più di tutti si può godere la vita. Adesso ipovedenti e moderatamente ipoacusi hanno a disposizione un unico dispositivo per correggere le loro disfunzioni abbinate. La multinazionale italo-francese EssilorLuxottica ha infatti ottenuto – grazie anche all’acquisizione della startup Pulse Audition, specializzata in Intelligenza Artificiale applicata all’audio, e dell’israeliana Nuance - l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration americana e la certificazione europea Iso per la vendita senza prescrizione dei suoi Nuance Audio Glasses, un apparecchio smart ideale per chi ha delle limitazioni da lievi a moderate nei due sensi e nei quali la componente per l’udito è "discreta".