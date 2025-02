Sport.quotidiano.net - La Virtus prova a giocare il jolly Holiday. L’americano verso l’anticipo del debutto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Possibile sorpresa in Eurolega. Justin, che avrà la maglia numero 1 – anche un messaggio implicito al ruolo che vorrebbe andare a ricoprire – è rientrato in città. E oggi Dusko Ivanovic potrebbe anche decidere di inserirlo nei dodici. Logico che nell’eventualità non potrebbe garantire né miracoli né minutaggi corposi, ma l’idea che possa anticipare l’esordio, può far bene allaanche in chiave Coppa Italia. Stasera, comunque, alla Segafredo Arena ci sarà l’Eurolega: alle 20,30 il confronto con il Partizan. Venerdì sarà la volta di Parigi e, sempre nella giornata di venerdì, è prevista l’assemblea con il conseguento rimpasto dopo il congedo dato a Luca Baraldi. Dici Partizan e alla mente vengono subito le imprese dellaa Belgrado. Quella dello scorso anno e quella di questa stagione, una delle poche soddisfazioni (contintentali) della gestione Luca Banchi.