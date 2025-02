Sport.quotidiano.net - La Virtus cade col Partizan Belgrado 71-81

Bologna 5 febbraio 2025 - Una volenterosapaga carissimo il passaggio a vuoto nei due tempi centrali ealla Segafredo Arena di fronte alper 71-81. È mancata l'energia per controbattere ile così la 18^ sconfitta di Eurolega si è concretizzata al termine di una sfida che i serbi hanno girano a loro favore grazie alla vena realizzativa dei due Jones e di Brown, ma anche ad una difesa che a tratti a fermato l'attacco bianconero a cui non bastano le prestazioni da doppia cifra di Shengelia e Cordinier per evitare il ko. Nella 25^ giornata di Eurolega alla Segafredo Arena si sfidano ladi Dusko Ivanovic edi Zeliko Obradovic.Serbi reduci da un ottimo momento di forma (5 vittorie nelle ultime 7 sfide), anche se nell’ultimo turno è arrivato il ko, pesantissimo, nel derby con la Stella Rossa.